Немецкий автопроизводитель опубликовал новые изображения своего автомобиля, раскрыл его название и подтвердил дату дебюта.
Появились официальные изображения нового Mercedes-AMG GT Coupe
11.02.2018 17:00
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Название для автомобиля звучит как Mercedes-AMG GT Coupe. Как известно, модель в двухдверном кузове имеет приставку к названию GT, а вот для четырехдверной версии было решено использовать приставку Coupe.
Официальные изображения показывают спорткар в камуфляже, причем судя по его количеству это ранний тестовый прототип.
При этом AMG GT Coupe будет дебютировать официально в рамках Женевского автосалона, который начнет свою работу в следующем месяце.
Предполагается, что незадолго до премьерного показа пройдет онлайн-дебют автомобиля. Модель создается по мотивам прошлогоднего концепта Mercedes-AMG GT.
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