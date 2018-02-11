Появились официальные изображения нового Mercedes-AMG GT Coupe

Немецкий автопроизводитель опубликовал новые изображения своего автомобиля, раскрыл его название и подтвердил дату дебюта.

Название для автомобиля звучит как Mercedes-AMG GT Coupe. Как известно, модель в двухдверном кузове имеет приставку к названию GT, а вот для четырехдверной версии было решено использовать приставку Coupe.

Официальные изображения показывают спорткар в камуфляже, причем судя по его количеству это ранний тестовый прототип.

При этом AMG GT Coupe будет дебютировать официально в рамках Женевского автосалона, который начнет свою работу в следующем месяце.

Предполагается, что незадолго до премьерного показа пройдет онлайн-дебют автомобиля. Модель создается по мотивам прошлогоднего концепта Mercedes-AMG GT.