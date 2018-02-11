Сегодня днем в столице Кузбасса произошел жесткий дорожно-транспортный инцидент на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской.

Появилось видео момента аварии на Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове‍. На кадрах ролика видно, как автомобиль Mitsubishi проехал на красный свет.

В результате нарушения правил иномарка столкнулась с автомобилем, который ехал на зелёный. Одна из машин вылетела на обочину и врезалась в светофор.