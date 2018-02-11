Сегодня днем в столице Кузбасса произошел жесткий дорожно-транспортный инцидент на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской.
Появилось видео момента аварии на Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове
11.02.2018 16:58
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Появилось видео момента аварии на Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове. На кадрах ролика видно, как автомобиль Mitsubishi проехал на красный свет.
В результате нарушения правил иномарка столкнулась с автомобилем, который ехал на зелёный. Одна из машин вылетела на обочину и врезалась в светофор.
— Предотвращая гневные комментарии, что не оказывал помощь, сделал то, что нужно было первым делом — вызвал скорую. Водитель Outlander явно в неадеквате… чётко видно, когда он выехал, — сообщает автор видео.
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