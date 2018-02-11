Lifan скоро представит обновленный бизнес-седан Lifan Murman

Китайский марка Lifan для внутреннего рынка скоро обновит свой бизнес-седан Lifan 820. В России эта модель больше известна под названием Lifan Murman.

Lifan 820/Murman был создан как конкурент Toyota Camry и у них очень схожие габариты. Обновленная версия китайского седана получит ряд изменений во внешности, также расширится список оборудования и появится новый двигатель.

В Китае обновленный Lifan 820/Murman будет предлагаться с новым 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 141 л.с. Он будет доступен с пятиступенчатой механической коробкой передач и с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Известно, что в салоне бизнес-седана появится обновленный мультимедийный комплекс с поддержкой современных смартфонов.

Напомним, что на российском рынке Lifan 820/Murman предлагается с 1,8-литровым мотором мощностью 128 л.с. Минимальная стоимость китайского седана составляет 989 900 рублей.

