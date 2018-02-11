Тюнеры показали 820-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast

Пакет доработок для Ferrari 812 Superfast представили тюнеры Wheelsandmore, который получил изменения во внешности и доработанный двигатель.

Для купе Ferrari 812 Superfast специалисты тюнинговой фирмы предлагают новую заниженную подвеску, а также колесные диски размером 21 дюйм с покрышками Pirelli P Zero.

Впрочем, самым главным изменением становится увеличенной мощности двигатель. Стандартный атмосферный мотор V12 с рабочим объёмом цилиндров 6,5 литра выдает 800 л.с. при 718 Нм крутящего момента.

При этом после доработок он стал выдавать уже 820 л.с. при 733 Нм. Увеличения мощности двигателя удалось добиться за счет новой выхлопной системы, преобразователей, а также изменения некоторых настроек.

О динамических характеристиках суперкара в Wheelsandmore не сообщили.