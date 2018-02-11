Дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки и карета «Скорой помощи», случилось в субботу, 10 февраля.

Массовое ДТП с участием «Скорой помощи» произошло в Нижнем Новгороде вечером в субботу, 10 февраля. Очевидцы аварии разместили видео в группе «ВКонтакте» «Кстати… (Новости Нижнего Новгорода)».

По словам автора поста, авария произошла у остановки «Улица Циолковского» около 18:00.

На кадрах ролика можно увидеть, как столкнулись два легковых автомобиля и «скорая». Комментаторы начали бурную дискуссию о виновниках аварии.

— Я думаю, виноват водитель легковой, который стал перестраиваться, не включив поворотник, — прокомментировала Татьяна Тощева.

В комментариях появился очевидец произошедшего:

— Водитель «малолитражки» при всем желании никак не мог увидеть эту «скорую», потому что в зеркале заднего вида было мое авто, — сообщил Денис Волков.

Информация о пострадавших и виновниках ДТП пока неизвестна. Ее предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

