Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки «Хонда Цивик» и отечественного авто «Лада Калина» было зафиксировано 10 февраля в поселке Вычегодский. На место происшествия выезжала бригада МЧС.

На трассе в Котласском районе два человека пострадали в жестком ДТП. Эта авария произошла на встречной полосе улицы Овсеевской в поселке Вычегодский Котласского района 10 февраля.

Как сообщает пресс-центр МЧС, водитель праворульной «Хонда Цивик», который ехал по направлению к Коряжме, резко выехал на встречку. Там иномарку ударила в правый бок «Лада Калина». «Хонда» получила сильные повреждения.

Чтобы извлечь пострадавших, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они достали зажатого водителя «Хонды». Он был госпитализирован с переломами костей таза и ребер, ушибами легких и головного мозга. Его пассажир получил ушиб головы, от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель и пассажир «Хонды» были пьяны. Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП, сообщает «Газета Daily».