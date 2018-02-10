Стали известны данные по количеству выпущенных автомобилей в Украине за прошлый месяц. Как оказалось, производство легковых автомобилей в Украине выросло почти на 60%.

Объём выпущенных автомобилей в январе составил 570 транспортных средств, среди которых 479 это легковые автомобили.

В целом объёмы производства машин выросли на 44,7%, а производство легковушек увеличилось на 59,7%. Все легковые автомобили сошли с конвейера ЧАО «Еврокар».

При этом отмечается, что выпуск коммерческих автомобилей сократился на 45.8% до 32 штук. Еще в стране было собрано 59 автобусов, что на 68,6% больше.