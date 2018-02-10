Житель Украины превратил внедорожник УАЗ-31514 в «Гелендваген»

Украинец создал свой пакет доработок, который из обычного внедорожника УАЗ-31514, делает его схожим на Mercedes-Benz G-Class.

Для того, что УАЗ-31514 стал выглядеть как «Гелендваген» житель Украины использовал иной обвес для автомобиля, а также сделал некоторые изменения в конструкции.

Кроме этого от немецкого автомобиля УАЗу достались передний и задний бампер, радиаторная решетка, спойлер, капот, а также оптика.

Чтобы сходство было еще большим конструкция задних дверей и стоек также была изменена. Впрочем, такой тюнинг УАЗ-31514 получился очень даже привлекательным.