Volkswagen обменял уже 150 тыс. старых дизельных автомобилей на новые‍

За полгода специальной программой воспользовалось свыше 150 тысяч человек, они обменяли свои старые дизельные автомобили на новые аналогичные с мотором Eвро-6.

Volkswagen в Германии вывел из эксплуатации 150 тысяч дизельных авто.

Это было сделано в рамках специальной программы по обмену старых автомобилей с доплатой на новый.

Руководство компании оказалось довольно результатами программы и решило ее продлить до 31 марта 2018 года.

Известно, что Volkswagen финансирует обмен в размере 10 тысяч евро, а в этой же программе участвует и Audi, которые компенсирует 3 тыс. евро.

Также в этом задействовано государство, а их цель как можно скорее вывести из эксплуатации старые дизельные автомобили и заменить их на те, у которых моторы соответствуют стандарту Eвро-6.