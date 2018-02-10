Одна из моделей подорожала, а другая наоборот теперь предлагается дешевле, но речь идет только об автомобилях, выпущенных в 2018 году.
Ravon в России изменил цены на седаны Ravon Gentra и R4
10.02.2018 18:50
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Агентство Автостат провело исследование и выяснило, что Ravon в России изменил цены на седаны Ravon Gentra и R4.
Как оказалось, Ravon Gentra предлагается для покупки по цене меньшей на 10 тысяч рублей.
В базовой комплектации седан 2018 года выпуска получил ценник 559 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 689 000 рублей.
При этом седан Ravon R4 наоборот стал дороже и предлагается теперь по цене на десять тысяч дороже в базовой версии и на двадцать тысяч в топовом исполнении.
Стоимость базовой версии Ravon R4 составляет 499 000 рублей, а в самой дорогой комплектации ценник составляет 649 000 рублей.
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