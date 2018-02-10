Одна из моделей подорожала, а другая наоборот теперь предлагается дешевле, но речь идет только об автомобилях, выпущенных в 2018 году.

Агентство Автостат провело исследование и выяснило, что Ravon в России изменил цены на седаны Ravon Gentra и R4.

Как оказалось, Ravon Gentra предлагается для покупки по цене меньшей на 10 тысяч рублей.

В базовой комплектации седан 2018 года выпуска получил ценник 559 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 689 000 рублей.

При этом седан Ravon R4 наоборот стал дороже и предлагается теперь по цене на десять тысяч дороже в базовой версии и на двадцать тысяч в топовом исполнении.

Стоимость базовой версии Ravon R4 составляет 499 000 рублей, а в самой дорогой комплектации ценник составляет 649 000 рублей.