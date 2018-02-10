Эксперты назвали Топ-3 классических немецких седанов за 250 000 рублей‍

Автомобильные эксперты назвали лучшие премиальные немецкие автомобили до 250 тысяч рублей, которые до сих пор пользуются хорошим спросом на рынке подержанных авто.

Возглавил рейтинг седан Mercedes-Benz W124, который выпускался в период 1992-1995 годы.

Этот седан считается очень надежным автомобилем и за небольшую стоимость до сих пор можно найти экземпляры в удовлетворительном состоянии.

При этом эксперты советуют выбирать Mercedes-Benz W124 с ДВС M111 и M104. На втором месте BMW 5 E34, который сходил с конвейера в период с 1994 по 1997 г.

При выборе баварского седана стоит также обратить внимание на его моторы, ведь эта модель в свое время предлагалась с большим количество разнообразных модификаций ДВС и не все они отличались хорошей надежностью.

Последнее место в небольшом рейтинге у Audi A6 (c4). В этой модели хорошими силовыми установками называют V6 ДВС объёмом 2,6- и 2,8-литра.