Автомобильные эксперты назвали лучшие премиальные немецкие автомобили до 250 тысяч рублей, которые до сих пор пользуются хорошим спросом на рынке подержанных авто.
Эксперты назвали Топ-3 классических немецких седанов за 250 000 рублей
10.02.2018 23:15
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Возглавил рейтинг седан Mercedes-Benz W124, который выпускался в период 1992-1995 годы.
Этот седан считается очень надежным автомобилем и за небольшую стоимость до сих пор можно найти экземпляры в удовлетворительном состоянии.
При этом эксперты советуют выбирать Mercedes-Benz W124 с ДВС M111 и M104. На втором месте BMW 5 E34, который сходил с конвейера в период с 1994 по 1997 г.
При выборе баварского седана стоит также обратить внимание на его моторы, ведь эта модель в свое время предлагалась с большим количество разнообразных модификаций ДВС и не все они отличались хорошей надежностью.
Последнее место в небольшом рейтинге у Audi A6 (c4). В этой модели хорошими силовыми установками называют V6 ДВС объёмом 2,6- и 2,8-литра.
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