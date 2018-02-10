Авария с участием четырех иномарок премиум-класса произошла накануне вечером на перекрестке Большой Садовой и Буденновского проспекта.
ДТП «премиум-класса» — в центре Ростова столкнулись 4 люксовых авто
10.02.2018 15:29
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ДТП «премиум-класса» произошло вечером 9 февраля. В центре Ростова столкнулись 4 люксовых авто. Участниками дорожного инцидента стали четыре дорогостоящих иномарки: Mercedes-Benz G-Wagen, кроссовер Lexus, легковой Mercedes и Infiniti.
По словам очевидцев аварии, она произошла на перекрестке Большой Садовой и Буденновского проспекта.
К счастью, пострадавших в ДТП нет, но иномарки серьезно разбиты.
Как это часто бывает, авария заблокировала трамвайные пути и пассажирам трамваев пришлось продолжать свой путь пешком.
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