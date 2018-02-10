ДТП «премиум-класса» — в центре Ростова столкнулись 4 люксовых авто

Авария с участием четырех иномарок премиум-класса произошла накануне вечером на перекрестке Большой Садовой и Буденновского проспекта.

ДТП «премиум-класса» произошло вечером 9 февраля. В центре Ростова столкнулись 4 люксовых авто. Участниками дорожного инцидента стали четыре дорогостоящих иномарки: Mercedes-Benz G-Wagen, кроссовер Lexus, легковой Mercedes и Infiniti.

По словам очевидцев аварии, она произошла на перекрестке Большой Садовой и Буденновского проспекта.

К счастью, пострадавших в ДТП нет, но иномарки серьезно разбиты.

Как это часто бывает, авария заблокировала трамвайные пути и пассажирам трамваев пришлось продолжать свой путь пешком.