Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого таксиста случилось вечером 9 февраля на перекрестке улиц Моздокской и Бэра.

Тройное ДТП в Астрахани устроил пьяный водитель «Daewoo Nexia». Как сообщают очевидцы аварии, таксист на корейской иномарке не пропустил «Lexus». В результате произошло столкновение, от которого пострадала еще одна машина, припаркованная неподалеку.

Пассажир Daewoo Nexia получил травмы и был госпитализирован с рваной раной и черепно-мозговой травмой. Проверка показала, что у виновника аварии не было страхового полиса ОСАГО и присутствовали нечитаемые госномера.

Таксист отказался от медосвидетельствования, теперь ему грозит штраф в 30 000 руб., а также лишение права управления на срок от 18 до 24 месяцев.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств ДТП.