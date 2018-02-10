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Сразу два ДТП подряд‍ совершил пьяный водитель в Барнауле

ДТП
10.02.2018 14:13
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Патруль ДПС задержал в ночь на 10 февраля нетрезвого автомобилиста, который устроил сразу два дорожных инцидента подряд.

Сразу два ДТП подряд‍ совершил пьяный водитель в Барнауле. Лихача задержал патруль ДПС в ночь на 10 февраля.

По предварительным данным, первая авария произошла около полуночи на улице Димитрова. Как сообщили очевидцы аварии, позвонив в дежурную часть ГИБДД, один из участников на иномарке Hyundai сразу покинул место ДТП.

Но автомобилист далеко не уехал — соседней улице Молодежной он попал в другое ДТП, наехав на препятствие. По внешним признакам, водитель был весьма нетрезв.

Мужчину задержал экипаж ДПС, но он отказался проходить медосвидетельствование. На водителя составили административный материал.

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