Патруль ДПС задержал в ночь на 10 февраля нетрезвого автомобилиста, который устроил сразу два дорожных инцидента подряд.

Сразу два ДТП подряд‍ совершил пьяный водитель в Барнауле. Лихача задержал патруль ДПС в ночь на 10 февраля.

По предварительным данным, первая авария произошла около полуночи на улице Димитрова. Как сообщили очевидцы аварии, позвонив в дежурную часть ГИБДД, один из участников на иномарке Hyundai сразу покинул место ДТП.

Но автомобилист далеко не уехал — соседней улице Молодежной он попал в другое ДТП, наехав на препятствие. По внешним признакам, водитель был весьма нетрезв.

Мужчину задержал экипаж ДПС, но он отказался проходить медосвидетельствование. На водителя составили административный материал.