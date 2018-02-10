Базовая версия хэтчбека Fiat 500 получила 1,4-литровый турбомотор‍

Fiat обновила городской хэтчбек 500, который получил в базовой версии турбодвигатель и был представлен на автосалоне в Чикаго.

Обновленный автомобиль получил турбированный бензиновый двигатель с рабочим объёмом цилиндров 1,4 литра.

Мощность двигателя составляет 135 лошадиных сил, а пару мотору составляет пятискоростная механика или шестискоростной автомат.

Новая версия автомобиля будет предлагаться в трех версиях — Pop, Lounge и Abarth. Последняя также доступна с 1,4-литровым двигателем, только его мощность составляет 160 л.с.

В списке оборудования Fiat 500 есть спортивная подвеска, колесные диски размером 16 дюймов, модернизированная тормозная система, спойлер, а также обновленная оптика.

Цветовая гамма представлена таким вариантами: Brilliante Red, Mezzanotte Blue Pearl и Vesuvio Black Pearl.