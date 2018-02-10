За прошлый год в России было продано 403,2 тыс. авто европейского происхождения, при этом общие продажи иномарок составили 1,14 млн автомобилей.
Назван Топ-10 самых популярных европейских иномарок в России
Аналитики, на основе собственного исследования составили рейтинг самых популярных европейских моделей.
Лидером данной категории стал седан Volkswagen Polo, который в прошлом году разошелся тиражом в количестве 48 595 единиц, что на 1,9% больше чем годом ранее.
Далее по списку подряд идут четыре модели от компании Renault это Duster – 43 828 ед. (-0,4%); а также Kaptur – 30 996 ед., который в РФ стал популярней в 2,2 раза.
Следующей моделью стал седан Renault Logan – 30 640 ед. (+3,6%) и замыкает первую пятерку хэтчбек Renault Sandero – 30 210 ед. (+5,8%).
Исследование аналитического агентства «АВТОСТАТ» показало, что спросом у россиян еще пользуются Skoda Rapid – 29 445 ед. (+13,6%) и Volkswagen Tiguan, последний был продан в количестве 27 666 ед., что в 2,6 раза больше чем годом ранее.
Последних три места занимают Skoda Octavia – 22 648 ед. (+4,1%), BMW X5 – 6 720 ед. (+29,2%) и Mercedes-Benz GLC – 6 650 ед. (+26,8%).
В общей сложности европейских моделей было продано 403,2 тыс. ед. (+11,7%) и они заняли долю около 25%, от общих продаж новых легковых автомобилей.