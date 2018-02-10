Назван Топ-10 самых популярных европейских иномарок в России

За прошлый год в России было продано 403,2 тыс. авто европейского происхождения, при этом общие продажи иномарок составили 1,14 млн автомобилей.

Аналитики, на основе собственного исследования составили рейтинг самых популярных европейских моделей.

Лидером данной категории стал седан Volkswagen Polo, который в прошлом году разошелся тиражом в количестве 48 595 единиц, что на 1,9% больше чем годом ранее.

Далее по списку подряд идут четыре модели от компании Renault это Duster – 43 828 ед. (-0,4%); а также Kaptur – 30 996 ед., который в РФ стал популярней в 2,2 раза.

Следующей моделью стал седан Renault Logan – 30 640 ед. (+3,6%) и замыкает первую пятерку хэтчбек Renault Sandero – 30 210 ед. (+5,8%).

Исследование аналитического агентства «АВТОСТАТ» показало, что спросом у россиян еще пользуются Skoda Rapid – 29 445 ед. (+13,6%) и Volkswagen Tiguan, последний был продан в количестве 27 666 ед., что в 2,6 раза больше чем годом ранее.

Последних три места занимают Skoda Octavia – 22 648 ед. (+4,1%), BMW X5 – 6 720 ед. (+29,2%) и Mercedes-Benz GLC – 6 650 ед. (+26,8%).

В общей сложности европейских моделей было продано 403,2 тыс. ед. (+11,7%) и они заняли долю около 25%, от общих продаж новых легковых автомобилей.