На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с автомобилями 1990-х годов‍

На Мальте есть закрытый много лет дилерский центр Subaru, в котором до сих пор стоят покрытые пылью нераспроданные автомобили.

Брошенный салон показали на канале Casaddiction. Автор видео рассказал, что дилерский центр закрылся из-за конкуренции и его владелец до сих пор посещает заведение, но двери в автосалон не открывает. При этом в салоне можно увидеть Subaru XT, которое в Японии считалось роскошным.

Эта модель выпускалась с 1985 по 1991 год и возможно сейчас она в новом состоянии стоит значительно дороже чем в свое время.

По какой причине дилер не старается продать автомобили неизвестно, но не исключено что найдутся коллекционеры, которые захотят стать обладателями таких Subaru.