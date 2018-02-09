Стали известны отчетные данные по продажам автомобилей компании Land Rover в России. Так стало известно, что Range Rover Velar стал бестселлером марки Land Rover в России.

Объём продаж кроссовера в январе составил 129 единиц, что и позволило стать модели самой продаваемой среди других моделей марки.

На втором месте с результатом 90 реализованных экземпляров располагается внедорожник Discovery Sport.

Третьей самой востребованной моделью марки является Discovery, который разошелся тиражом в количестве 69 ед.

В целом же на российском рынке было продано 433 автомобиля Land Rover.