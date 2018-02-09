Как известно официальные продажи Renault Dokker стартовали в начале декабря прошлого года, при этом принимать заказы на модель начали еще в ноябре.

Сегодня порталу Колеса.ру стали известны результаты продаж Renault Dokker в России в январе, а также сообщается и о том, какая версия наиболее востребована на рынке.

Так, в прошлом месяце продажи модели составили 153 реализованных единицы, из которых 136 экземпляров пришлось на пассажирскую версию.

Таким образом, только 17 россиян выбрали фургоны Renault Dokker.

Напомним, что пассажирская версия предлагается по цене от 819 тысяч рублей, тогда как фургон оценен в 814 000 рублей минимум.