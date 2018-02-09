Экземпляр автомобиля, который летом будет продан на аукционе, является одним из самых ценных. Как стало известно, аукционный дом Bonhams выставит на продажу Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года.

В сове время этот автомобиля был выпущен подразделением Works неофициально в количестве двух экземпляров.

Ориентировочная стоимость редкого и уникального автомобиля составит 15 миллионов фунтов стерлингов или порядка 1,2 млрд рублей.

Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года ранее участвовал в гоночных соревнованиях, а за рулем его был двукратный чемпион Формулы-1 и победитель «Инди-500» Джим Кларк.

Около пятидесяти лет автомобиль находился в частных руках, также машина был восстановлена после серьезного ДТП.

Оснащен DB4GT Zagato рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 2,7 литра. Его мощность составляет 314 л.с., а показатель крутящего момента 344 Нм.

Разгон до первой сотни осуществляется за 6,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 247 км/ч.

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