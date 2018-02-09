Стартовали продажи обновлённого седана Honda Legend 2019 для Японии

На японском рынке представили и запустили в продажу обновленный седан Honda Legend, который теперь выглядит практически как известный на американском рынке Acura RLX.

В Японии Legend предлагается только с гибридной силовой установкой, которая не отличается от силовой установки в Acura RLX.

Новый седан получил V-образный шестицилиндровый мотор объемом 3,5-литра с отдачей 371 л.с. В паре с двигателем работает роботизированная коробка передач, а на задней оси установлено еще два электрических мотора мощностью по 37 л.с. каждый.

Также для японского седана была перенастроена подвеска, за счет которой Legend получил спортивный характер.

Комплектация для японской новинки только одна и в ней уже присутствует система безопасности Honda Sensing.

Стоимость нового поколения Honda Legend составляет 65 тысяч долларов и эта модель будет предлагаться исключительно на японском рынке.