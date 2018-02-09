Volkswagen представит новое поколение кроссовера Touareg 23 марта

Ранее инсайдеры сообщали о том, что дебют кроссовера третьего поколения будет проходить в апреле в рамках автосалона в Пекине. При этом сегодня в компании официально анонсировали дату премьеры, а анонс сопровождался публикацией эскиза автомобиля.

Как стало известно, Volkswagen 23 марта представит новое поколение кроссовера Touareg, а сама презентация будет проходить в Пекине на специальном мероприятии. Модель получит дизайн, выполненный по мотивам концептуальной модели T-Prime GTE.

Впрочем, передняя и задняя часть кроссовера будет выполнена в стилистике нового VW Arteon. Так, у модели будут хромированные элементы и тонкая задняя оптика.

В основе авто расположится платформа MLB Evo, известная по моделям Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Моторная гамма, как ожидается будет представлена трехлитровым TDI, бензиновыми агрегатами и гибридной силовой установкой.

Как отметили в компании, новая генерация автомобиля получит полный привод, пневматическую подвеску, систему стабилизации и управления задними колесами, а также «великолепную управляемость».