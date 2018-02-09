В рамках выставки Auto Expo, которая сейчас проходит в Индии компания Tata представила новую версию своего кроссовера, которая будет отличаться экстерьере и интерьере. Так, бюджетный кроссовер Tata Nexon получил новую версию с пакетом опций Aero.

Отличается такой вариант модели будет серебристым окрасом кузова, а в черном глянцевом цвете будет крыша, корпуса боковых зеркал и стойки.

Также отличием от обычного кроссовера станут красные элементы, которые будут как во внешности, так и в салоне.

Напомним, что моторная гамма новинки представлена 1,2 и 1,5-литровыми двигателями, пару которым составляет шестискоростная механика и система привода на переднюю ось.

Позже в продаже появится версия с роботизированной коробкой. Стоимость Tata Nexon составляет 599 000 рупий или 538 тысяч рублей.