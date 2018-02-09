Дорожно-транспортный инцидент, в котором пострадали 8-месячная девочка и ее мать, произошел на федеральной трассе «Троицко — Печорск» под Сосногорском.

ВАЗ с 8-месячным ребенком внутри‍ опрокинулся на трассе в Коми. Это дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано вечером в четверг, 8 февраля на 123-м км дороги «Троицко — Печорск».

По предварительным данным, 33-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ, в ходе движения потерял управление и вылетел с трассы.

В результате произошедшего, 27-летняя пассажирка и ее 8-месячная дочь получили травмы головы и были госпитализирован в ближайшую больницу.