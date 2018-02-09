В 2017 году в России было продано более 1,1 млн новых иномарок

В прошлом году на российском рынке было продано 1,14 млн автомобилей зарубежных марок. На основании собственных исследований агентство «АВТОСТАТ» определило долю зарубежных автомобилей в российских регионах.

По итогу 2017 года доля импортных автомобилей составила 78% от общих продаж, а всего в прошлом году в России было продано 1,46 млн единиц легковых автомобилей.

Наибольшая доля иномарок оказалась в Калининградской области – 95,5%.

Этот показатель оказался выше, чем в Москве, где доля составила 94,6%. Также высокая доля иномарок в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Приморье.

В 27 регионах страны доля импортных автомобилей выше чем в среднем по России.

В остальных регионах этот показатель меньше среднего и самый низкий в Дагестане, где доля иномарок составляет 40%.

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