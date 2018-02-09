Mazda в России отзывает 149 спорткаров Mazda RX-8

Компания Mazda на территории РФ проведет отзывную кампанию, в рамках которой на ремонт будут отправлены спорткары Mazd RX-8. Новый отзыв согласован с Росстанартом, на сайте которого и говорится о сервисной кампании.

По данным ведомства, под отзыв попадают автомобили Mazda RX8 в количестве 149 штук, которые были проданы на российском рынке в период с апреля 2005 года по декабрь 2008 года.

«Причиной отзыва транспортных средств Mazda RX8 с недостаточным обеспечением теплоизоляции прижимные кольца топливного модуля, установленные на верхней поверхности топливного бака, могут быть изношены в результате нагрева от двигателя и выхлопных труб» — говорится в сообщении.

В результате степень износа может увеличиваться, а это приведет к появлению трещин на прижимных кольцах. Это может стать причиной утечки топлива и возгорания.

В рамках отзыва в автомобилях поменяют прижимные кольца на новые и установят теплоизоляцию на топливный бак.