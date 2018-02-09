Сегодня на Иркутском тракте было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса ПАЗ и грузовика МАЗ 543205-226 с полуприцепом.

В Томске три человека пострадали в ДТП с автобусом и МАЗом. Это дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано сегодня на Иркутском тракте, 213. В больницу попали три пассажира маршрутки с травмами.

Как сообщает ГИБДД, авария произошла 9 февраля, около 11:40. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика потерял управление и протаранил двигавшийся в попутном направлении рейсовый автобус ПАЗ.

В момент аварии автобус перевозил десять пассажиров, трое из них пострадали и были госпитализированы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.