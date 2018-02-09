Subaru выпустит собственный гибрид на базе Toyota Prius Prime

Японский автопроизводитель решил построить гибридную модель на доработанных компонентах популярного во всем мире Toyota Prius Prime.

В 2018 году Subaru представит свою гибридную модель, которая получила технологии и комплектующие от конкурирующей фирмы.

Как удалось узнать порталу Automotive News, гибридная силовая установку получила ряд существенных доработок, ведь в Subaru устанавливают фирменные оппозитные моторы с продольным расположением, в то время как у Prius мотор расположен поперечно.

Сборка гибридных Subaru будет налажена в Японии, а их основным рынком сбыта станет США и в первую очередь они поступят в те штаты, где есть программа развития «зеленого» транспорта.

Напомним, в Toyota Prius Prime устанавливается 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 97 л.с. и электродвигатель с 73-сильной отдачей.

На полном заряде блока литий-ионных батарей емкостью 8,8 киловатт-часа Prius может проехать до 35 км.