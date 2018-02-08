BMW на автошоу в Женеве может представить BMW 8-Series с V12‍

На Женевском автосалоне в следующем месяце немецкий автопроизводитель своих поклонников порадует новым концептом от спортивного М-подразделения.

Как удалось BMWBlog, на автовыставке будет продемонстрирован концепт, основанный на базе купе 8 серии.

По слухам «сердцем» концептуального спорткара станет 6,6-литровый V12, о мощности которого информации пока нет.

Концепт получит уникальные дизайнерские элементы оформления, которые в дальнейшем могут применить на серийной версии возрожденного купе 8 серии.

Стоит отметить, что в прошлом году был показан спортивный автомобиль M8 GTE, который примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана».