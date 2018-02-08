В Citroen назвали российские цены на новый кроссовер C3 Aircross‍

В России стали известны цены на новый кроссовер Citroen C3 Aircross, который станет доступен для покупки 12 марта по цене от 1 069 000 рублей.

Французский автопроизводитель для C3 Aircross подготовил огромное количество цветовых оформлений, которые можно комбинировать по своему усмотрению.

В итоге доступно 90 различных цветовых комбинаций. Клиент вправе выбрать восемь расцветок кузова, четыре пакета отделки и несколько вариантов оформления крыши.

В этих вариантах отдельно подбирается окантовка фар, цвет рейлингов на крыше, корпуса боковых зеркал и другие элементы экстерьера.

В России Citroen C3 Aircross будет доступен с 3-цилиндровым бензиновым 1,2-литровым мотором мощностью 82 или 110 л.с.

Также будет предложен 1,6-литровый 92-сильный ДВС. Трансмиссия для кроссовера — 5-ступенчатая механическая или шестидиапазонный «автомат».



Базовая комплектация C3 Aircross оценена в 1 069 000 рублей, самая богатая версия обойдется в 1 382 000 рублей.

В списке базового оснащения кроссовера числится: защита картера, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и боковые зеркала с электроприводом и подогревом.

В более дорогих модификациях добавится подогрев передних сидений, противотуманные фары, мультимедийная система, климат-контроль, датчики парковки и система контроля тяги.

Также для модели доступна панорамная крыша, камера заднего вида, беспроводня зарядка для смартфона и проекционный дисплей.