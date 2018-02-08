В Volvo назвали сроки начала продаж в России нового Volvo XC40‍

На российском рынке новый компактный кроссовер компании Volvo появится в марте 2018 года, а первые клиенты получат свои XC40 в мае. Об этом рассказали на конференции компании, организованной Volvo Car Russia.

Цены и комплектации на Volvo XC40 будут озвучены в следующем месяце, также одновременно с этим событием на модель начнут принимать заказы, а «живые» продажи начнутся в мае.



Напомним, Volvo XC40 создан по мотивам концепта Volvo 40.1. Его создали на новой платформе CMA, которая разработана совместно со специалистами китайской компании Geely.

В производство XC40 поступил в прошлом году, и его собирают на собственном заводе в Бельгии.

Кроссовер получил два мотора — бензиновый T5 мощностью 247 л.с. и дизельный D4 с 190-сильной отдачей.

Трансмиссия для «паркетника» только восьмиступенчатая автоматическая с системой полного привода.

В дальнейшем Volvo XC40 должен появится с гибридной силовой установкой, полностью электрическая версия и вариант с передним приводом.

Помимо этого, ожидается расширение моторной гаммы и комплектаций. Для шведского кроссовера предусмотрена система полуавтономного управления Pilot Assist, камеры кругового обзора, большой экран мультимедийной системы с вертикальным расположением и большим количеством дополнительных помощников для водителя.

Между тем напомним, что совсем скоро в Россию приедут первые партии спецверсии другого кроссовера, о котором подробно портал ТвоёАвто сообщал ранее.