Tata представила новый кроссовер на базе Land Rover Discovery Sport‍

Презентация нового кроссовера от индийской Tata состоялась на выставке Auto Expo. Там компания представила свой флагманский кроссовер и новый хэтчбек.

Новый кроссовер дебютировал в качестве концепта, который получил название H5X. Его серийная версия на индийском рынке появится уже в начале следующего года.

В компании отметили, что с серийным производством новинки они медлить не станут. В основе кроссовера располагается модернизированная платформа последнего Land Rover Discovery Sport.

Несмотря на это кузов и интерьер у автомобиль полностью оригинальные. При этом дизайн автомобиль получил в новой фирменной стилистике Tata, которая получила название Impact 2.0.

У H5X будет пяти- и семиместная версии, а на выставке показали пятиместный вариант габариты которого составляют: 4 575/1 960/1 686 мм.

Размер колесной базы составляет 2 740 мм. По предварительным данным линейка двигателей нового кроссовера будет представлена турбированным дизельным двигателем объёмом два литра. Мощность мотора для пятиместной версии будет 140 л.с., а для семиместного варианта – 170 л.с.

Что касается нового хэтчбека компании, его название звучит как Tata 45X и он также был представлен в качестве прототипа, серийная версия которого появится в 2019 году.

Конкурентами этой модели называют Maruti Suzuki Baleno и Hyundai Elite i20. Основан автомобиль будет на собственной платформе компании, а габариты составят 4 253/1 850/1 451 мм, колесная база – 2 630 мм. О моторной гамме информации нет.