В Подмосковье водитель Range Rover напал на машину скорой помощи

Дебошир на элитном авто скрылся после того, как набросился на медиков с кулаками.

Как сообщает РЕН ТВ, в Подмосковье водитель элитной иномарки Range Rover напал на машину скорой помощи. Инцидент произошел на территории Лесного городка в Одинцовском районе. Дебошир набросился на медиков якобы из-за того, что они мешали проезду его автомобиля.

Пока водитель скорой помощи ожидал возвращения врача, у него случился конфликт с проезжавшим мимо автомобилистом на Range Rover. Мужчина на иномарке начал себя агрессивно вести и оскорблять медиков. Затем попытался отломать дворник и открыть дверь. Водитель скорой помощи обратился в полиции, после чего хулиган скрылся.

В настоящий момент проводится проверка и устанавливается личность автохама.