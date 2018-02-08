Компания Skoda рассекретила обновленную Skoda Fabia

В компании Skoda опубликовали официальные изображения и информацию об обновленном Skoda Fabia. Главным изменением в модели стало то, что обновленная Skoda Fabia лишилась дизельного мотора.

Обновленный хэтчбек и универсал Skoda Fabia будут показаны в рамках Женевского автосалона в следующем месяце. Обновленная версия Skoda Fabia получила новую решетку радиатора, модернизированный передний и задний бамперы, а также измененную форму головной оптики.

Кроме этого, после обновления у автомобиля впервые появились светодиодные фары и задние фонари. Еще производитель предложит для модели расширенный выбор колесных дисков.

В салоне появилась обновленная приборная панель, а также информационно-развлекательная система с 6,5 дюймовым экраном. Расширился и список оборудования, который пополнился системой мониторинга слепых зон, система слежения за полосой, а также автоматическое переключение света фар.

В линейке двигателей Skoda Fabia теперь не будет 1,4-литрового дизельного мотора. Теперь будет предлагаться только литровый бензиновый двигатель 1.0 MPI мощностью 60 или 75 л.с., а еще будет турбированный литровый агрегат с отдачей 95 или 110 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предложат пятискоростную механику или семискоростную коробку передач. Отметим, что продажи универсала и хэтчбека стартуют летом этого года на европейском рынке.

