В Ленинградской области водитель пытался дать 11 тысяч рублей инспектору ГИБДД

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба, Лодейнопольский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД. В этом преступлении следователи подозревают 47-летнего мужчину. По ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как установили следователи, 24 января 2018 года, 47-летнего мужчину остановил инспектор ДПС за нарушение правил пользования световыми приборами. Это произошло у одного из домов по ул. Железнодорожной в Лодейном Поле. Мужчина, которых находился в служебном автомобиле, попытался дать взятку в размере 11 тысяч рублей инспектору, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности. Полицейский пресек преступные действия, деньги были изъяты, а мужчина задержан.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.