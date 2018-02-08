Более 1 700 автомобилей отзовет компания Mazda в России

Российский офис компании Mazda проведет отзывную кампанию, которая затронет более 1,7 тысячи автомобилей. Новый отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого говорится об отзыве.

Как сообщается, более 1,7 тыс. автомобилей Mazda 6 отзывают в России из-за проблем с тормозами. Так, на ремонт будет отправлено в общей сложности 1 758 автомобилей Mazda 6, которые были проданы на российском рынке в период с 2012 по 2015 г.

«Причиной отзыва транспортных средств Mazda 6, оснащенных стояночным тормозом с механическим тросовым приводом, является возможная ненадлежащая герметичность защитного чехла заднего тормозного суппорта, особенно при низкой температуре окружающего воздуха, в суппорт может попасть вода. В итоге есть вероятность подклинивания тормозных механизмов во время движения.»- говорится в сообщении.

Все владельцы отзывных автомобилей будут проинформированы о необходимости посетить дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В случае отсутствия следов коррозии в автомобилях заменят защитный чехол. При этом в случае обнаружения следов коррозии будет произведена замена сборочного узла тормозного суппорта.