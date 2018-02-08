Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина.
В Омске на камеру видеонаблюдения попало ДТП с пешеходом
08.02.2018 10:27
38 0
Как сообщает РИА «Омскпресс», позавчера на улице Дианова произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент белый автомобиль сбил пешехода, даже не затормозив перед «зеброй». Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Команда проекта smotriomsk.ru выложила запись произошедшего на YouTube.
Комментарииcomments powered by HyperComments