В Омске на камеру видеонаблюдения попало ДТП с пешеходом

Как сообщает РИА «Омскпресс», позавчера на улице Дианова произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент белый автомобиль сбил пешехода, даже не затормозив перед «зеброй». Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Команда проекта smotriomsk.ru выложила запись произошедшего на YouTube.