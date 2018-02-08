В Алтайском крае погиб таксист после столкновения с деревом

По данным ГИБДД, водитель такси превысил допустимую скорость и не справился с управлением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сегодня в 5:15 утра в городе Рубцовка произошло смертельное ДТП. Водитель 1990 года рождения за рулем «Тойота Калдина» врезался в дерево. Авария произошла на улице Комсомольская в районе дома № 189.

Фото: vk.com/rubcovsk_incident

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Но медики не смогли спасти пострадавшего, он скончался. По предварительным данным причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшедшего.