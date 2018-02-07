Компания SKODA на территории Российской Федерации проведет новую отзывную кампанию, которая затронет автомобили Superb. Новый отзыв уже согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзывной кампании.
Более 1,5 тыс. SKODA Superb отзывают в России из-за дефектных фар
07.02.2018 20:54
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Так, в России отзовут более 1,5 тысячи SKODA Superb, а причиной называют дефект фар.
В общей сложности под отзыв попадает 1 551 SKODA Superb, которые были проданы на российском рынке в период с 2016 по 2018 год.
В этих автомобилях есть проблема в работе фар ближнего света.
Как говорится в сообщении Росстандарта, фары после старта остаются в положении базовой установки.
На транспортных средствах Skoda Superb будет изменен параметр для контроля установки фар путем перепрограммирования.
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