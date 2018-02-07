Более 1,5 тыс. SKODA Superb отзывают в России из-за дефектных фар

Компания SKODA на территории Российской Федерации проведет новую отзывную кампанию, которая затронет автомобили Superb. Новый отзыв уже согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзывной кампании.

Так, в России отзовут более 1,5 тысячи SKODA Superb, а причиной называют дефект фар.

В общей сложности под отзыв попадает 1 551 SKODA Superb, которые были проданы на российском рынке в период с 2016 по 2018 год.

В этих автомобилях есть проблема в работе фар ближнего света.

Как говорится в сообщении Росстандарта, фары после старта остаются в положении базовой установки.

На транспортных средствах Skoda Superb будет изменен параметр для контроля установки фар путем перепрограммирования.