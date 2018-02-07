В России были подведены итоги продаж автомобилей за прошлый месяц. Как уже известно, в прошлом месяце российский рынок показал хорошую положительную динамику и многие автомобили продавались лучше, чем в январе 2017 года.

ТОП-25 самых популярных автомобилей на российском рынке по данным АЕБ портал ТвоёАвто публиковал ранее, при этом сегодня был назван Топ-10 самых популярных кроссоверов в России в январе, опубликованный агентством Автостат.

Впрочем, лидер этого рейтинга очевиден и это кроссовер Hyundai Creta. Его продажи в январе 2018 года составили 3 8333 ед., а это на 49,5% больше.

На втором месте неожиданно расположился KIA Sportage, у которого продажи выросли в два раза и составили 3067 реализованных экземпляров.

Третье место в списке досталось раннему лидеру сегмента Renault Duster, который разошелся тиражом в количестве 2 510 ед., что превышает прошлогодний результат на 35,8%.

Четвертая строчка Топ-10 досталась отечественному внедорожнику LADA 4×4, который был реализован в количестве 2 068 ед., что на 27,1% больше.

В первую пятерку вошел Nissan X-Trail с результатом 1 802 проданных экземпляров, что на 49,4% больше.

Во второй пятерке расположились:

Chevrolet Niva (1752 ед., +4,9%),

Renault Kaptur (1752 ед., +15,3%),

Volkswagen Tiguan (1721 ед., +33,6%),

Toyota RAV4 (1592 ед., +38,4%),

Mazda CX-5 (1455 ед., +30,5%).