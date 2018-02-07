Как известно, в прошлом году стартовали официальные продажи универсала Лада Веста и его кросс-версии. По сути за счет выхода новых моделей семейства в январе 2018 года продажи автомобилей Лада Веста существенно выросли.
В семействе LADA Vesta каждая третья проданная модель – универсал
По итогу января модель стала самой продаваемой на российском рынке, обогнав раннего лидера Киа Рио.
Между тем аналитики агентства Автостат сообщают, что в семействе LADA Vesta каждая третья проданная модель – универсал или его кросс-версия.
Как сообщается, в общем объёме реализованных авто семейства 35 процентов занимают именно Vesta SW и SW Cross, но отмечается, что эти данные верны по итогам продаж в декабре 2017 года.
Кроме этого стало известно, что чаще всего россияне выбирают LADA Vesta в комплектации Comfort, на которую пришлось 45% продаж, еще 35% пришлось на версию Luxe и 20 на комплектацию Classic.
Около 90% реализованных Вест оснащены механической коробкой передач, и только 10% клиентов выбрали вариант с «роботом» АМТ.
LADA Vesta впервые стала самым продаваемым автомобилем в России