Как известно, в прошлом году стартовали официальные продажи универсала Лада Веста и его кросс-версии. По сути за счет выхода новых моделей семейства в январе 2018 года продажи автомобилей Лада Веста существенно выросли.

По итогу января модель стала самой продаваемой на российском рынке, обогнав раннего лидера Киа Рио.

Между тем аналитики агентства Автостат сообщают, что в семействе LADA Vesta каждая третья проданная модель – универсал или его кросс-версия.

Как сообщается, в общем объёме реализованных авто семейства 35 процентов занимают именно Vesta SW и SW Cross, но отмечается, что эти данные верны по итогам продаж в декабре 2017 года.

Кроме этого стало известно, что чаще всего россияне выбирают LADA Vesta в комплектации Comfort, на которую пришлось 45% продаж, еще 35% пришлось на версию Luxe и 20 на комплектацию Classic.

Около 90% реализованных Вест оснащены механической коробкой передач, и только 10% клиентов выбрали вариант с «роботом» АМТ.