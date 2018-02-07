Молодая китайская компания совместно с ателье Pininfarina в Женеве на автосалоне представит электрическое купе с силовой установкой мощностью 800 лошадиных сил.
Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электромобиль
07.02.2018 21:08
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Интересно, что о премьере стало известно от представителей компании зарубежным журналистам, при этом ни тизерных, ни каких-либо других изображений в Сети пока не публиковали.
Вероятно, первая информация и тизеры появятся за несколько дней до официальной премьеры, а пока никаких других данные про электромобиль нет.
Стоит отметить, что Pininfarina не первый раз сотрудничают с Hybrid Kinetic Group. В прошлом году они совместно разработали седан H600 и два электрических кроссовера. Все эти модели были представлены в виде концепта.
Ателье Pininfarina подготовила для китайцев 800-сильные кроссоверы K550 и K750
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