Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электромобиль

Молодая китайская компания совместно с ателье Pininfarina в Женеве на автосалоне представит электрическое купе с силовой установкой мощностью 800 лошадиных сил.

Интересно, что о премьере стало известно от представителей компании зарубежным журналистам, при этом ни тизерных, ни каких-либо других изображений в Сети пока не публиковали.

Вероятно, первая информация и тизеры появятся за несколько дней до официальной премьеры, а пока никаких других данные про электромобиль нет.

Стоит отметить, что Pininfarina не первый раз сотрудничают с Hybrid Kinetic Group. В прошлом году они совместно разработали седан H600 и два электрических кроссовера. Все эти модели были представлены в виде концепта.