Практически у всех автопроизводителей в России по итогам прошлого месяца наблюдался рост продаж. В целом российский рынок в январе также показал положительную динамику.

Так, продажи автомобилей Hyundai в России в январе выросли на 30,7% до 8 752 реализованных единиц. Автопроизводитель занял третью строчку по продажам среди других компаний и занял долю 8,5%.

Самой востребованной моделью марки стал кроссовер Hyundai Creta, который по итогам января также остался лидером в своем сегменте в стране.

Его продажи составили 3 833 ед., что на 49,4% больше. Hyundai Solaris стал второй самой продаваемой моделью с результатом 2 987 проданных седаном, что на 3,5% больше.

Также на российском рынке было продано 660 Hyundai Tucson, 483 Hyundai Santa Fe, 472 Hyundai Elantra и 221 Hyundai Sonata.