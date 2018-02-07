Mclaren в 2019 году‍ начнет выпускать гибридные суперкары с автопилотом

Новые суперкары получат гибридные силовые установки, а в дальнейшем автомобили марки будут комплектоваться только ими и произойдет это в 2019 году.

Британская компания McLaren в будущем полностью откажется от традиционных ДВС, так как новая платформа для будущих новинок разрабатывается с учетом только гибридных силовых установок.

Как удалось узнать Autocar, McLaren навсегда прекратит выпуск суперкаров с ДВС, об чем стало известно со слов главы McLaren Майка Флюитта.

Также Флюитт рассказал журналистам зарубежного издания о беспилотных технологиях, которые применят в суперкарах.

Оказывается, все автомобили McLaren получат минимальный комплект оборудования для автономного пилотирования, а лимитированные версии моделей могут выпускаться без автопилота и с классическим мотором внутреннего сгорания.