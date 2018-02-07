Самые популярные марки машин на российском вторичном рынке были названы по результатам исследования, проведенного «Авто.ру». Портал опубликовал рейтинг самых востребованных марок на рынке подержанных машин.
В России назвали самые популярные марки подержанных автомобилей
Оказалось, что чаще всего россияне предлагают к продаже автомобили японских марок, а именно Toyota, Nissan и Honda, которые являются лидерами.
На втором месте располагаются немецкие марки, а точнее BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, которые занимают долю 21,2% в общем объёме, а третьими с отставанием всего 0,1% оказались российские бренды.
С другой стороны чаще всего в России покупают автомобили Toyota, доля которых составляет 25,2%. На втором месте отечественные автомобили Лада с долей 21,7%, а в тройке лидеров Volkswagen с показателем 15,8%.
Среди регионов нашей страны больше всего предложений автомобилей с пробегом от японских производителей в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округе.
Машины немецкого происхождения больше предлагаются в Центральном и Северо-Западном, а вот российские автомобили чаще всего предлагают в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах.
При этом по продажам подержанных авто японского происхождения лидирует Центральный, Уральский, Сибирский и ДФО.
«Немцев» больше покупают в Северо-Западном, а российские авто лидируют по продажам в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском.
Рассматривая популярность моделей в России в 2017 году, то самыми популярными автомобилями с пробегом стали: Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Logan и Volkswagen Passat.
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России в 2017 году