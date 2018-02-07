В России назвали самые популярные марки подержанных автомобилей

Самые популярные марки машин на российском вторичном рынке были названы по результатам исследования, проведенного «Авто.ру». Портал опубликовал рейтинг самых востребованных марок на рынке подержанных машин.

Оказалось, что чаще всего россияне предлагают к продаже автомобили японских марок, а именно Toyota, Nissan и Honda, которые являются лидерами.

На втором месте располагаются немецкие марки, а точнее BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, которые занимают долю 21,2% в общем объёме, а третьими с отставанием всего 0,1% оказались российские бренды.

С другой стороны чаще всего в России покупают автомобили Toyota, доля которых составляет 25,2%. На втором месте отечественные автомобили Лада с долей 21,7%, а в тройке лидеров Volkswagen с показателем 15,8%.

Среди регионов нашей страны больше всего предложений автомобилей с пробегом от японских производителей в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округе.

Машины немецкого происхождения больше предлагаются в Центральном и Северо-Западном, а вот российские автомобили чаще всего предлагают в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах.

При этом по продажам подержанных авто японского происхождения лидирует Центральный, Уральский, Сибирский и ДФО.

«Немцев» больше покупают в Северо-Западном, а российские авто лидируют по продажам в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском.

Рассматривая популярность моделей в России в 2017 году, то самыми популярными автомобилями с пробегом стали: Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Logan и Volkswagen Passat.