Кроссовер Ford Edge получил роскошную версию Edge Titanium Elite

Американская компания Ford подготовила для своего кроссовера Ford Edge новую топовую версию, получившую название Edge Titanium Elite. Новая комплектация считается самой роскошной для модели.

Эта модификация будет продемонстрирована в Чикаго на автосалоне, который состоится через несколько дней.

Обновленная версия автомобиля была показана в прошлом месяце для американского рынка, а когда состоится премьера модели для европейского рынка и когда она поступит в продажу пока неизвестно.

Впрочем, американские продажи обновленного кроссовера и его роскошной версии стартуют летом, а цены и комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.

В отличие от предшественника обновленная модель получила изменения во внешности и салоне, а также версию ST, оснащенную 335-сильным двигателем.

Роскошная версия получила расширенный список оборудования и рассчитана на привлечение более состоятельной аудитории.

По сути роскошной версией становится модель в топовой комплектации, но с пакетом оборудования.

В последнем будут для модели предложены хромированные вставки, колесные диски размером 20 дюймов, панорамная крыша, модернизированный салон, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

Для версии Ford Edge Titanium Elite будет доступен турбированный двухлитровый двигатель мощностью 250 л.с. Пару двигателю составит восьмискоростной автомат.