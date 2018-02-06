Постников предложил Маску отправить на Марс внедорожник со 100-летней гарантией

Основатель компании Partisan Motors предложил отправить на Марс в разобранном состоянии внедорожник со 100-летней гарантией.

Сегодня с космодрома на мысе Канаверал будет запущена ракета SpaceX Falcon Heavy, на борту которой будет первое поколение электрокара Tesla Roadster с манекеном за рулем.

Электрокар в тяжелой ракете будет выполнять роль симулятора массы и эта идея пришла в голову Илону Маску, когда стал вопрос чем нагрузить ракету для ее испытаний.

Основатель Partisan Motors Юрий Постников предлагает Маску отказаться от Tesla Roadster и разместить на борту SpaceX Falcon Heavy разобранный Partisan One Mars Edition, который оснащен электрическим мотором.

Внедорожник был разработан специально для миссии на Красной планете. У него кузов из композитных материалов и четыре электрических мотора.

Как считает Постников, для колонизации Марса нужен обязательно транспорт и его внедорожник для этих целей подходит лучше всего.

Стоит отметить, что Partisan One разрабатывался как максимально простой автомобиль для армии.

В нем установили 2,8-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с., который работает в паре с электродвигателем.

Напомним, что Юрий Постников прославился в прошлом году, когда обвинил «Группу ГАЗ» в плагиате с внедорожником «Вепрь-Next».