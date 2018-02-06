Опубликованы фото спортседана Mercedes-AMG GT4 без камуфляжа

В Сети были опубликованы фотографии спортивного седана Mercedes-AMG GT4, который появится на рынке в 2019 году.

Тестовый прототип модели, которая станет конкурентом Porsche Panamera был замечен без какого-либо камуфляжа.

Автомобиль получит дизайн в стилистике концепта AMG GT Concept, представленного в прошлом году.

По предварительным данным модель получит гибридную силовую установку, в составе которой будет турбированный четырёхлитровый двигатель V8 и один электромотор.

Мощность силовой установки будет 800 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 1000 Нм.