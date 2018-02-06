Появились фото самого мощного суперкара Porsche 911 GT3 RS

В Сети появились официальные фото самого мощного суперкара Porsche 911 GT3 RS. Изображения обновленной версии модели оказались в распоряжении австралийского издания, которое также рассекретило некоторые подробности.

Так, стало известно, что спортивный автомобиль в отличие от предшественника получит более мощный двигатель, полноуправлемое шасси с новыми настройками, а также улучшенную аэродинамику.

Во внешности обновленного суперкара будет новый передний и задний бамперы, измененная форма воздухозаборников, колесные диски размером 20 дюймов с спереди и 21-дюймовые сзади.

По предварительным данным в движение автомобиль будет приводить четрыехлитровый двигатель, мощность которого составит 521 лошадиная сила, что будет на 21 л.с. больше. Пару двигателю составит семискоростной робот.