На инвестиционном форуме в Сочи гостей будут возить на премиальных автомобилях Genesis G80.
Автомобилями Российского инвестиционного форума стали седаны Genesis G80
06.02.2018 18:45
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Корейская марка передала организаторам Российского инвестиционного форума 110 полноприводных седанов Genesis G80.
Ожидается, что форум посетят свыше пяти тысяч человек и их в этом году будут перевозить на корейских седанах.
Машины не будут закреплены за конкретным человеком, и ими сможет воспользоваться каждый посетитель форума.
В прошлом году корейская компания поддержала Восточный экономический форум.
Сочинский форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра.
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