Автомобилями Российского инвестиционного форума стали седаны Genesis G80

На инвестиционном форуме в Сочи гостей будут возить на премиальных автомобилях Genesis G80.

Корейская марка передала организаторам Российского инвестиционного форума 110 полноприводных седанов Genesis G80.

Ожидается, что форум посетят свыше пяти тысяч человек и их в этом году будут перевозить на корейских седанах.

Машины не будут закреплены за конкретным человеком, и ими сможет воспользоваться каждый посетитель форума.

В прошлом году корейская компания поддержала Восточный экономический форум.

Сочинский форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра.